Filippo Magnini, Massimiliano Rosolino ed Emiliano Brembilla diventano attori al fianco di Raoul Bova. Sono iniziate le riprese di un film sul nuoto

Filippo Magnini e Massimiliano Rosolino recitano in un film con Raoul Bova

Le riprese sono iniziate lo scorso 19 giugno sul Lago del Salto in provincia di Rieti

Raoul Bova, 47 anni, il 19 giugno è tornato sul set per un nuovo progetto. L'attore sta girando un film sul nuoto e ha come compagni di avventura tre campioni del calibro di Massimiliano Rosolino, Filippo Magnini ed Emiliano Brembilla. Filippo Magnini, Emiliano Brembilla e Massimiliano Rosolino diventano così attori al fianco di Raoul Bova che, dal canto suo, è un ex nuotatore. Le riprese di questo progetto, diretto da Marco Renda, sono iniziate lo scorso 19 giugno. Il Lago del Salto, in provincia di Rieti, è la location del film di cui, però, non si hanno molte informazioni. Filippo Magnini, Massimiliano Rosolino, Emiliano Brembilla e Raoul Bova stanno condividendo sul social i momenti trascorsi insieme sul set ma non forniscono molti dettagli. Sembra che il film sia incentrato su varie storie di nuoto. L'ex gieffino Luca Di Tolla, stimato nutrizionista, sta seguendo gli attori che, oltre a recitare, sono impegnati fisicamente con lo sport acquatico. Filippo Magnini sul social a questo proposito ha scritto: "Day 3 : Mi avete massacrato... ma vi voglio bene!". "Non saremo proprio tutti dei veri attori... ma che orgoglio potervi raccontare il nostro mondo del nuoto così!", le parole di Massimiliano Rosolino.







