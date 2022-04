Raoul Bova e Rocìo Munoz Morales in vacanza alle Maldive con le due figlie: foto

Raoul Bova e Rocìo Munoz Morales assaporano il gusto delle ore che trascorrono lentamente, scandite dal ritmo del mare alle Maldive. Solo volati in una lussuosa isola di un atollo nell’Oceano Indiano in vacanza insieme alle loro due figlie. L’attore 50enne, il nuovo volto di Don Matteo, e la compagna 30enne sono nel loro personalissimo ‘paradiso’ con Luna, 6 anni, e Alma, 3. “Family first”, scrive l’attrice spagnola condividendo alcune rare immagini che la immortalano con l’uomo che ama e con le bambine.

Sole, acque cristalline incontaminate, sabbia corallina bianca: è tutto perfetto. Rocìo è felice di questa pausa lontana da tutto e tutti. Si fa vedere in splendida forma in bikini in spiaggia e scrive: “In un’altra vita sono stata un animale marino, in un’altra vita ho vissuto in fondo al mar; è esattamente questa la sensazione che ho ogni volta che metto maschera, pinne, boccaglio ed occhiali…”. Alle Maldive si sente serena e gioiosa più che mai.

Stringe Bova a sé sognante. La Morales poi si tuffa in acqua con le bambine. “Siete la mia poesia, Luna e Alma”, sottolinea. Le abbraccia entrambe estasiata.

Rocìo con l’attore vive un rapporto intenso. Si sono conosciuti sul set di “Immaturi - Il viaggio”, nel 2012. “E’ una cosa nata col tempo: sul set c’era un rapporto professionale e di stima. Poi abbiamo continuato a cercarci: c’era un collegamento di anime, avevamo capito che volevamo frequentarci”, aveva rivelato.

Raoul con lei accanto ha affrontato il difficile divorzio dalla moglie Chiara Giordano, con cui ha avuto Alessandro, 22 anni, e Francesco, 21. “Rocío è la mia compagna guerriera, al fianco della quale ho combattuto per anni - ha detto lui - La complicità e il sorriso ci hanno fatto superare le difficoltà più dure”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/4/2022.