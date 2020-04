Raoul Bova e Rocio Munoz Morales hanno deciso di dare una mano alle organizzazioni benefiche che stanno aiutando la popolazione a superare questo momento di difficoltà. L’attore e la compagna hanno così scelto di sostenere con un contributo diretto la Croce Rossa Italiana e si sono offerti volontari per andare a consegnare beni di prima necessità a casa alle persone che ne hanno bisogno. Il 48enne ha pubblicato sul social una serie di foto in cui appare insieme alla mamma delle sue bambine e ad un coordinatore dell’organizzazione mentre è in giro per le strade di Roma. Accanto alle immagini, in cui tutti indossano guanti e mascherina, ha scritto: “Grazie alla Croce Rossa Italiana per darci la possibilità di regalare un sorriso a chi ne ha bisogno”.

Rocio ha pubblicato gli scatti anche sul suo profilo e ha aggiunto: “Questo è il tempo della gentilezza”. La coppia ha due bambine, Luna, 5 anni, e Alma, nata nel 2018, che deve ancora compierne 2. Il sex symobl del cinema italiano ha poi due maschi, Alessandro, 20 anni, e Francesco, 19, frutto del matrimonio con l’ex moglie Chiara Giordano.

Solo qualche mese fa, alla fine dello scorso anno, Bova ha perso una delle persone più importanti della sua vita, mamma Rosa. Lo ha annunciato sul social condividendo tenere parole nei confronti del genitore. E anche Rocio ha voluto ricordare la signora Rosa con un messaggio su Instagram: “Grazie per la tua forza, la tua allegria, energia, carattere... Grazie per essere stata un'‘anima rock’... come dicevo sempre io”.

Scritto da: la Redazione il 16/4/2020.