Raz Degan esulta per Johnny Depp che ha vinto la causa contro l’ex Amber Heard

Raz Degan è felice per Johnny Depp, esulta per il divo. L’attore 58enne ha vinto la causa con l’ex moglie Amber Heard: la 36enne lo ha diffamato e dovrà pagargli 15 milioni di dollari di danni. L’ex modello, regista e fotografo 53enne pubblica una foto con l’artista statunitense, un selfie in cui posa insieme a lui, e scrive: “Bentornato nella tua vita amico mio”, Poi aggiunge un hashtag: #peace.

Il commento di Degan raccoglie molti consensi, il post su Instagram prende quasi 20mila ‘like’. Sono moltissimi che la pensano come Raz: sono contenti che Depp abbia trionfato.

“E' un passo indietro per tutte le donne. Un ritorno all'epoca in cui una donna che avesse osato denunciare violenze veniva messa alla gogna", ha commentato Amber dopo aver ascoltato la lettura del verdetto. Il processo è durato sei settimane: in aula la Heard e Johnny si sono accusati a vicenda davanti ai sette giurati, cinque uomini e due donne.

Alla fine all’unanimità è arrivato l’attesissimo verdetto: la giuria ha assegnato a Amber due milioni di dollari di danni a causa di un'affermazione di un avvocato del divo che aveva definito "un imbroglio" le sue accuse. A Depp però è arrivata la fetta più grande: l’ex moglie lo ha diffamato e dovrà risarcirlo.

L'ex Pirata dei Caraibi ha esultato: "La giuria mi ha ridato la vita". Raz Degan a distanza lo fa insieme a lui.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/6/2022.