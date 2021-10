Raz Degan, primo red carpet ufficiale con la fidanzata Stuart

Raz Degan si regala il primo red carpet ufficiale con la fidanzata Stuart accanto. E’ da un paio d’anni che la donna, da lui spesso definita ‘sirena’, ha una relazione con l’ex modello 53enne; finalmente il regista, attore e fotografo la fa vedere al suo fianco, anche se poi, tenendo fede alla sua immagine da ‘anti-divo’, subito ‘scappa’, si eclissa, rifuggendo i fotografi. Fa di tutto per evitare i riflettori: non ama il gossip sulla sua vita privata.

Raz arriva sul tappeto rosso della Festa del Cinema a Roma, si chiude la cerniera dei pantaloni, accidentalmente aperta, la passerella dura pochissimo. Completo elegante e sneakers, Degan è alla kermesse per la prima del film “Luigi Proietti detto Gigi”. Sorridente tiene per la mano la fidanzata che indossa un abito rosso con lo scollo all’americana.

Riservato, schivo, Raz Degan vive lontano da mondo nel suo trullo in Puglia. Non ama la mondanità, ma stavolta non ne fa a meno e ufficializza il rapporto con Stuart, con cui pare affiatato e felice. I due si allontanano dalla passerella abbracciati. L’ex Paola Barale è ormai un lontanissimo ricordo.

Nel 2019 in tv l’israeliano sulla sua nuova relazione aveva detto: “Sì, ho un nuovo amore. Non posso e non voglio dire molto su di lei, ci tengo alla mia e alla sua privacy, non voglio entrare nella vita privata delle persone e poi mi sto imbarazzando un po’. Comunque, sto molto bene con lei”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/10/2021.