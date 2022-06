L’attrice Rebel Wilson fa coming out e presenta la fidanzata sul social: foto

Rebel Wilson, attrice comica di fama mondiale, esce allo scoperto con il suo orientamento sessuale. La 42enne australiana fa coming out e presenta la sua fidanzata sul social. In una foto, un selfie, posa insieme a Ramona Agruma. Le due sorrisono: sono innamorate e felici.

“Pensavo di essere alla ricerca di un principe Disney... ma forse quello di cui avevo davvero bisogno per tutto questo tempo era una principessa Disney", scrive Rebel Wilson nel post che accompagna il tenero scatto. L’artista aggiunge un paio di emoji a forma di cuore, un arcobaleno e un hashtag inequivocabile: “#loveislove".

E’ la prima volta che Rebel rende pubblico il suo privato sentimentale su Instagram. La Agruma è la fondatrice del marchio di abbigliamento sostenibile Lemon Ve Limon. La Wilson si era già fatta vedere con Ramona in pubblico ai party degli Oscar.

A People la bionda, parlando della sua relazione, aveva raccontato che, dopo aver usato alcune app di appuntamenti, aveva conosciuto la donna in modo tradizionale. "Abbiamo parlato al telefono per settimane prima di incontrarci - aveva spiegato - Era un po' vecchia scuola in questo senso, molto romantico".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/6/2022.