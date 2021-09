Penelope Cruz, Bianca Balti e tutte le bellissime sul red carpet d'inaugurazione del Festival di Venezia 2021

Parata di vip per il red carpet inaugurale della 78esima edizione della mostra del cinema di Venezia: tra le più attese ovviamente c'è la protagonista della pellicola d’apertura di Pedro Almodovar, Madres paralelas: Penelope Cruz.

La 47enne ha scelto ancora una volta la maison Chanel: la diva spagnola ha conquistato il tappeto rosso con un abito ricco bianco e nero con spalline volant e inserti nella gonna. Al Lido anche la super top italiana Bianca Balti bellissima in un abito vaporoso e spumeggiante in giallo firmato Dolce&Gabbana. Sceglie il total black la compagna di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez in Ermanno Scervino con un tailleur sexy ed elegante. A Venezia arriva anche la super model Adriana Lima fasciata in un abito aderente di Etro.

Sul red capet anche Paola Turani in dolce attesa, la partecipazione dell'influencer non era certa: ''Sono davvero molto soddisfatta, felice di aver scelto di venire alla Mostra del Cinema. Nonostante i dubbi iniziali, è andata benissimo'', ha però dopo aver sfilato sul tappeto rosso con un pancione ormai immenso. L’influencer, sposata con Riccardo Serpella, è arrivata al Lido al nono mese di gravidanza. Per il suo look ha vinto la semplicità firmata Atelier Emè.

