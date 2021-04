La Regina Elisabetta ha dovuto rompere il protocollo e la tradizione per il funerale del marito Filippo. Il Duca di Edimburgo sarà sepolto il prossimo sabato. La cerimonia si terrà al Castello di Windsor, in forma strettamente privata. Parteciperanno tutti i membri della famiglia reale, incluso Harry, tornato appositamente degli Stati Uniti. Ma nessuno indosserà un’uniforme militare, cosa che invece è sempre avvenuta. Il motivo è piuttosto imbarazzante.

Molti raccontano che il Principe Andrea, terzogenito di Elisabetta e Filippo, avrebbe infatti voluto a tutti i costi mettere la sua uniforme da Ammiraglio. Il 61enne però da ormai molti mesi è stato allontanato dalla vita pubblica: non è più un membro attivo della Royal Family, ma non per propria volontà (come invece avvenuto per Harry). Andrea è stato infatti coinvolto in uno scandalo tremendo, quello di Jeffrey Epstein, finanziere americano morto suicida in carcere, dove stava scontando una pena per atti pedofili.

Una ragazza ha accusato pubblicamente Andrea di averla spinta a fare sesso con lui quando era ancora minorenne e molti giornalisti indagando avrebbe ottenuto prove che dimostrerebbero il legame tra i due. La cosa ha creato enorme imbarazzo e ha indignato l’opinione pubblica, tanto che la stessa Elisabetta è dovuta intervenire per “punire” il figlio, eliminandolo dalla cerchia di reali che hanno un ruolo pubblico attivo. Se avesse indossato l’uniforme avrebbe gettato un’ulteriore macchia sulla famiglia e sulle istituzioni militari. D'altronde sarebbe stato difficile vietargli di partecipare al funerale del padre.

Inoltre lo stesso Harry non avrebbe potuto indossare la divisa dopo la scelta di cambiare vita e abbandonare la grigia Londra per trasferirsi sotto il sole della California (dove insieme alla moglie Meghan Markle, rimasta in America perché incinta, ha comprato una super villa). Sarebbe stato tra i pochissimi ad apparire in abiti civili e la cosa avrebbe potuto metterlo in imbarazzo.

Così la decisione della monarca: nessuno tra i membri della famiglia metterà uniformi il prossimo sabato, quando circa alle 3 di pomeriggio Filippo sarà seppellito a Windsor.

Scritto da: la Redazione il 15/4/2021.