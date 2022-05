La Regina Elisabetta non ce la fa più: nuovo annuncio e problemi di salute

La Regina Elisabetta non sta bene. I suoi problemi di salute non solo non sembrano andare migliorando, ma la situazione è ormai piuttosto compromessa, tanto che la sovrana 96enne ha deciso di non prendere parte alla cerimonia di apertura del parlamento britannico. Buckingham Palace ha dato l’annuncio e ha spiegato che la causa dell’assenza sono problemi di “mobilità”. Qualcuno sostiene che Elisabetta non voglia farsi vedere in pubblico su una sedia a rotelle (mezzo che utilizzerebbe ormai regolarmente), un’immagine che non si addice alla sua figura istituzionale.

In ben 70 anni di regno era successo solo altre due volte che Elisabetta non prendesse parte alla cerimonia, che inaugura l’anno parlamentare, e non desse il tradizionale ‘Queen’s Speech’. Nel 1959 e nel 1963 aveva mancato l’evento perché incinta rispettivamente di Andrew e di Edward.

Al suo posto ci sarà stavolta il Principe Carlo. L’erede designato al trono sta facendo “pratica”: presumibilmente tra non molto, quando Elisabetta verrà a mancare, sarà incoronato monarca e stringerà tra le mani lo scettro del capo della Chiesa anglicana.

Scritto da: la Redazione il 10/5/2022.