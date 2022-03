La Regina Elisabetta non riesce più a portare fuori i cani

La Regina Elisabetta non riesce più a portare a spasso i suoi cani. La monarca ha ormai 95 anni e negli ultimi mesi ha avuto diversi problemi di salute, è stata anche ricoverata una notte in ospedale. E’ appena guarita dal Covid, ma a quanto pare ormai ha dovuto rinunciare a una delle attività che le regalavano un po’ di svago: la passeggiata quotidiana con i suoi amati Corgi.

Un insider ha spiegato al ‘The Sun’: “Non sta abbastanza bene per portare a spasso i cani. La Regina solitamente porta fuori i suoi amati Corgi quando è stressata, li ha portati a spasso quasi tutti i giorni dopo che lo scorso anno è morto il marito Philip. Per lei sono una grandissima fonte di gioia, quindi è dura”.

Il beninformato ha aggiunto che Elisabetta probabilmente non potrà più portare fuori i cani neanche in futuro, ma passa con loro molto tempo in casa. “I cani rimangono un’importante parte della vita a Windsor”, ha fatto sapere la fonte.

Scritto da: la Redazione il 14/3/2022.