La Regina Elisabetta non si presenta all’evento: situazione preoccupante

Tutti aspettavano il suo ritorno in pubblico, invece a poche ore dalle celebrazioni della Remembrance Sunday, un evento che commemora i caduti delle guerre mondiali, la Regina Elisabetta ha fatto sapere di non essere in grado di partecipare all’appuntamento che in passato non ha mai saltato (e a cui tiene davvero tantissimo). La cosa, ovviamente, sta alimentando le voci secondo cui la situazione fisica della sovrana sarebbe piuttosto compromessa. La 95enne da due settimane non si vede infatto in pubblico, da quando i medici le hanno vietato di fare qualsiasi sforzo fisico. Ha dovuto passare anche una notte in ospedale.

A poche ore dall’inizio del cerimoniale della Remembrance Sunday è stato diffuso un comunicato ufficiale di Buckingham Palace. Nel testo si legge: “La Regina dopo essersi lesionata la schiena ha deciso questa mattina con grande tristezza di non prendere parte alle celebrazioni della Remembrance Sunday al Cenotafio. E’ delusa di non poterci essere”.

In molti sostengono che le fonti ufficiali non abbiano in realtà dato un quadro completo e veritiero di quanto sta succedendo e che la situazione clinica sarebbe piuttosto compromessa. Sicuramente l’ultimo periodo per la Regina non è stato facile. Solo pochi mesi fa ha infatti dovuto dare l’ultimo saluto a una delle persone più importanti della sua vita, il marito Philip, morto a 99 anni. I due erano stati sposati per oltre 70 anni.

Scritto da: la Redazione il 14/11/2021.