Regina Elisabetta, notte in ospedale: preoccupazione per la sua salute

Come sta davvero la Regina Elisabetta? La sovrana ha ormai 95 anni e nelle ultime ore è stata costretta non solo ad annullare un viaggio previsto da molto tempo in Irlanda del Nord, ma anche a farsi ricoverare in ospedale per accertamenti medici. La monarca è infatti rimasta in un nosocomio inglese nella notte tra mercoledì e giovedì dopo che i medici le hanno sconsigliato di mettersi in viaggio e le hanno invece proposto di fare accertamenti sanitari, forse per comprendere meglio l’origine di alcuni disturbi.

In un comunicato diffuso da Buckingham Palace si legge: “Dopo il parere medico riguardo la necessità di diversi giorni di riposo, la Regina mercoledì pomeriggio si è recata in ospedale per alcuni accertamenti preliminari, facendo ritorno al Castello di Windsor intorno all’ora di pranzo di giovedì. E’ sempre rimasta di buon umore”.

Anche se le fonti ufficiali cercano di rassicurare sulle condizioni di salute di Elisabetta, in molti raccontano che l’età inizierebbe a farsi sentire. Inoltre la morte del marito Philip, scomparso qualche mese fa a 99 anni, è stato un duro colpo per lei.

Scritto da: la Redazione il 22/10/2021.