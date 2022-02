Regina Elisabetta positiva al Covid: ecco che sintomi ha

La Regina Elisabetta ha contratto il Covid. La sovrana 95enne per circa due anni è riuscita a sfuggire al virus respiratorio, ma stavolta non c’è stato nulla da fare. Fonti ufficiali della famiglia reale britannica hanno confermato quanto circolato nelle scorse ore in rete. Nel comunicato si fa sapere che la monarca ha una sintomatologia al momento lieve, dolori simili a quelli che si hanno durante una blanda influenza. Nella nota si legge: “Buckingham Palace conferma che la Regina Elisabetta questa settimana è risultata positiva ad un test per il Covid. Sua Maestà sta avendo dei sintomi lievi, simil-influenzali. La prossima settimana dovrebbe continuare a lavorare su questioni non particolarmente impegnative da Windsor. Continuerà a ricevere assistenza medica e seguirà le linee guida appropriate”.

A quanto si apprende la Regina potrebbe aver contratto il Covid da suo figlio Carlo. Quest’ultimo infatti è risultato per la seconda volta positivo alla malattia lo scorso 10 febbraio (l’aveva già avuta all’inizio della pandemia). Due giorni prima aveva incontrato sua madre. Poco dopo anche un test fatto dalla moglie Camilla ha avuto esito positivo.

Le condizioni della sovrana al momento non preoccupano moltissimo, ma è certo che la sua condizione di salute non è delle migliori. Lo scorso anno è stata costretta a farsi ricoverare in ospedale per alcuni controlli più approfonditi e ha cancellare quasi tutti i suoi impegni. Psicologicamente è certamente provata visto che lo scorso anno ha perso suo marito Philip, che aveva 99 anni, suo grande amore dal 1939.

Scritto da: la Redazione il 20/2/2022.