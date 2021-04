La Regina Elisabetta non festeggerà in pompa magna neanche il 95esimo compleanno. La monarca spegnerà le candeline il prossimo 21 aprile, ma per il secondo anno consecutivo i cannoni non spareranno a salve. La tradizione era stata messa in pausa già nel 2020 a causa della pandemia da Covid. Quest’anno invece la rinuncia è dovuta al lutto per la morte del Principe Filippo.

Dopo il funerale dello scorso sabato Elisabetta si trova sempre al Castello di Windsor: è qui che ormai vive la maggior parte dell’anno. Buckingham Palace, la sede ufficiale della corona, è considerato uno dei palazzi più brutti a disposizione della sovrana e a quanto pare nessuno della famiglia ci ha mai vissuto particolarmente volentieri. A Windsor, dove ‘Lilibet’ si trova più a suo agio nonostante il continuo via vai di arei per via del vicino aeroporto di Heathrow (che in questo periodo è però ovviamente meno trafficato del solito) sarà organizzato un pranzo privato con i parenti più stretti.

Già prima della morte del marito, Elisabetta aveva deciso che quest’anno il suo genetliaco non sarebbe stato segnato da festeggiamenti particolarmente fastosi. Avrebbe voluto concentrare energie e attenzioni su quello che sarebbe stato, il prossimo 10 giugno, il compleanno di Filippo. Se non fosse morto avrebbe compiuto 100 anni.

Scritto da: la Redazione il 19/4/2021.