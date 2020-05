Anche Renato Zero sta pian piano riprendendo le attività quotidiane di un tempo dopo l’allentamento del lockdown. Nelle scorse ore è stato paparazzato nel centro di Roma dai fotografi che stazionano stabilmente nelle vie dello shopping capitolino. Il cantautore è andato a tagliare i capelli dall’amico Roberto D’Antonio, che ha il salone vicino a Montecitorio. Abbigliamento comodo ma studiato e ovviamente con mascherina sulla bocca e sul naso, Zero ha fatto un giro per la città.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera all’interno del salone dell’amico D’Antonio (che ha riaperto i battenti propri lunedì e che sembra abbia già tutto prenotato fino a metà giugno), Renato si sarebbe intrattenuto a chiacchierare un po’ con lo staff. “Datevi da fare, ragazzi: la vita è un mozzico, la morte è un pizzico, giocamo a ruzzico”, avrebbe detto in dialetto romano cercando di tirare su il morale ai tanti lavoratori preoccupati per un futuro incerto. Poi ci sarebbe stato anche un piccolo brindisi benaugurante.

Scritto da: la Redazione il 19/5/2020.