Renato Zero si è vaccinato contro il Covid: il messaggio social

Renato Zero si è vaccinato contro il Covid. Il cantante 70enne ha ricevuto la prima dose, come svela lui stesso postando una foto che lo immortala mentre l’infermiera gli inetta il siero per proteggersi dal Coronavirus nel braccio. Il messaggio social del cantante e lo scatto in brevissimo tempo diventano subito virali.

Renato regala ai tantissimi fan un messaggio positivo: ha voglia di riempire ancora gli stadi con i suoi tour, di vedere le persone vicine e non più distanti, di sentire il calore della gente. La pandemia può terminare solo grazie al vaccino. “Il paziente Zero vuole cantare per voi ancora per tanto tempo! E che voi, possiate venire ad ascoltarmi per tanto tanto tempo ancora. Viva il vaccino! Viva la vita!!!”, scrive.

Nel Lazio da sabato 20 marzo sono cominciate con grande ottimismo anche le vaccinazioni per la fascia d’età 70-71 anni, ossia ai nati nel 1950 e 1951, in questo gruppo rientra Renato Zero, nato a Roma il 30 settembre 1950, e che ha subito detto di sì e si è prenotato. Ha voluto assolutamente vaccinarsi contro il Covid. Condividendo la sua immagine spera che moltissimi altri seguano il suo esempio.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/3/2021.