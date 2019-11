E’ durato davvero poco il revival di ‘Beverly Hills 90210’. La serie tv ispirata allo storico telefilm anni ’90 è già stato cancellato dopo appena una stagione. Lo hanno deciso i vertici della FOX dopo aver analizzato gli ascolti dei primi sei episodi andati in onda negli Stati Uniti, che hanno tenuto incollati al teleschermo un numero insufficiente di telespettatori.

I vertici del canale hanno diffuso un comunicato stampa nel quale hanno ringraziato tutto il cast, ovvero tutti gli attori che avevano dato vita al grande successo dello show negli anni ‘90, ad eccezione di Luke Perry, morto lo scorso 4 marzo a causa di un ictus, e chi ha lavorato alacremente al progetto. “Siamo orgogliosi di aver riunito la scorsa estate per un evento speciale il cast di una delle serie storiche del nostro canale, facendo felici tantissimi fan. Abbiamo grande rispetto e profonda stima per Brian, Gabrielle, Ian, Jason, Jennie, Shannen e Tori, che insieme alla troupe e a tutti i lavoratori degli studi FOX e CBS che hanno messo l’anima per realizzare questo revival davvero incredibile”, si legge nella nota stampa.

Eppure sembra che molti degli interpreti fossero certi che il reboot avrebbe ottenuto invece grande successo e si preparavano a recitare in più stagioni. Come Tori Spelling, che negli anni ’90 aveva raggiunto grande fama internazionale proprio con il personaggio di Donna. “Abbiamo così tante storie da raccontare che potrebbero esserci stagioni su stagioni…”, aveva dichiarato alla vigilia della messa in onda della prima stagione. Il pubblico non sembra però aver apprezzato più di tanto.

Scritto da: la Redazione il 11/11/2019.