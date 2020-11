Riccardo Guarnieri torna a Uomini e Donne: la reazione di Ida Platano

Riccardo Guarnieri torna a Uomini e Donne. Il cavaliere è pronto a rimettersi in gioco dopo la storia malamente naufragata con Ida Platano, la bella 37enne, però, non approva quel che il pugliese racconta: la sua reazione sul social non nasconde la sua amarezza.

“Meglio che ci bevo su”, sottolinea la Platano che poco prima si fa vedere dai fan mentre scuote la testa disgustata. Riccardo nel dating show di Maria De Filippi racconta: “Questa storia è nata con incomprensioni e difficoltà, non si è mai risolto nulla, anzi si è sempre aggiunto qualcos'altro. Ad un certo punto mi sono trovato ad affrontare qualcosa che le era stato raccontato da un'altra persona e così siamo arrivati a discussioni molto pesanti".

Maria vuole che faccia chiarezza. Guarnieri rivela che una donna di cui non sa nulla avrebbe raccontato a Ida di aver avuto una legame con lui e di essere persino rimasta incinta: "Le ho chiesto chi fosse questa persona, ma non me l'ha mai detto. Eppure, anche se lei dice di non averle mai creduto, mi attaccava su tutto".

Guarnieri durante il lockdown è rimasto a casa di Ida: "Passavo molto tempo in una camera, è stato bruttissimo". Dopo la quarantena si sono lasciati, Riccardo ha chiuso e ora è pronto a rimettersi in gioco. "C'è qualcuno che ti ha colpito?", chiede la De Filippi. "Ci sono molte facce nuove, tante belle donne. Giulia è una bella ragazza”, replica Guarnieri. La Platano da lontano fa capire che quel che ha sentito non è la ‘sua’ verità.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/11/2020.