Riccardo Scamarcio parla per la prima volta della figlia neonata: 'Sono padre in modo fisico'

Riccardo Scamarcio parla per la prima volta della figlia neonata, venuta al mondo sette mesi fa. Il pugliese a fine luglio 2020 ha avuto la piccola dalla manager inglese Angharad Wood. Riservatissimo, finora non aveva mai detto nulla su Emily. Persino il nome della bimba, svelato dai settimanali, non è stato mai confermato dall’attore 41enne. Ora al Corriere della Sera confessa: “Sono padre in modo fisico”.

“L’amore filiale, da noi, si porta in modo fisico, ai bambini si mettono le mani sul volto, ci si parla in dialetto, si crea una lingua speciale con cui si supera il pudore tra padre e figlio, è qualcosa che conosco, ci sono cresciuto anche se mio padre non era estremamente affettuoso”, spiega Scamarcio.

E’ felice e lontano dai gossip con la sua compagna, Angharad Wood, 46 anni, che ha un’agenzia di management e segue attori e scrittori. L’ex compagno di Valeria Golino svela: “Sono diventato padre e ho capito che l’amore per un figlio non ti prevede, va al di là di te. Avere un figlio è un amore ancestrale. E con la paternità al cinema non ho rallentato, anzi ho accelerato, lo porto a casa”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/2/2021.