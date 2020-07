Riccardo Scamarcio presto papà? L’indiscrezione gira ormai da qualche giorno, ma ora arriva una conferma, sebbene non dalla bocca del diretto interessato. E’ stata infatti la sua amica di lunghissima data, nonché collega, Laura Chiatti a raccontare di essere felicissima per il 40enne pugliese, che superati gli “anta” avrà così il suo primo figlio. Si presume infatti che essendo molto amici, alla Chiatti sia stata data la lieta novella già da tempo. Quando durante un’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’ le è stato chiesto della cicogna che ha spiccato il volo in direzione di casa Scamarcio, lei ha risposto: “Sono sicura che impazzirà. Ci conosciamo da 20 anni, siamo come fratelli, ha un’anima profonda. Sono felice per lui, sarà un padre pazzesco”.Scamarcio, che è stato a lungo legato a

Valeria Golino (che ha 14 anni più di lui), avrebbe deciso di mettere su famiglia con la compagna Angharad Wood (anche lei più grande, di circa 6 anni). I due sarebbero legati da un paio d’anni e ora aspetterebbero una femminuccia, sebbene lei (di origini britanniche, di professione dirigente dell’agenzia Tavistock Wood) avrebbe già una bambina nata da una precedente relazione.

Al momento, comunque, Scamarcio non ha pubblicamente confermato la notizia.

Scritto da: la Redazione il 29/7/2020.