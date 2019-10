Ricky Martin ha annunciato di essere in attesa del suo quarto figlio. La pop star di origini portoricane e il marito Jwan Yosef accoglieranno al mondo un altro bambino tra qualche mese. Lo ha annunciato il 47enne partecipando ad un evento di gala a Washington D.C. proprio con il compagno e i suoi due figli più grandi, i gemellini Valentino e Matteo, che ormai hanno 11 anni.

Sul tappeto rosso della Human Rights Campaign National Dinner i quattro, look informali e tanti sorrisi, sono stati i più fotografati. Si percepisce che si tratta di una famiglia serena e molto unita. E presto il loro nucleo si allargherà ulteriormente visto che è in arrivo un’altra cicogna, come ha annunciato proprio Ricky durante la serata, salendo sul palco per ringraziare l’associazione che si occupa delle discriminazioni verso le persone LGBT, che ancora oggi sono vittime di abusi e di bullismo, soprattutto nelle aree più disagiate del mondo.

“Valentino e Matteo, i miei gemellini, siete la mia forza, mi ispirate ogni giorno. Vi voglio un bene dell’anima. Faccio tutto quello che faccio per voi, siete speciali. E Lucia (la sua unica, per il momento, figlia femmina, ndr), la mia piccolina, che non è qui stasera perché è rimasta a casa con la nonna, anche tu sei la luce della mia vita”, ha detto Ricky visibilmente emozionato sul palco. “Volevo annunciare che siamo in attesa di un altro figlio. Mi piacciono le famiglie numerose”, ha poi concluso tra gli applausi.

