Ricky Martin finalmente presenta al mondo la sua Lucia Martin-Yosef. Il cantante condivide orgoglioso sul social la prima foto della figlia di 7 mesi e nella didascalia scrive: "La luce dei miei occhi".

La bimba è nata grazie a madre surrogata il 24 dicembre del 2018, la Vigilia di Natale nonché il giorno del 47esimo compleanno del cantante. Ricky non avrebbe potuto ricevere regalo più bello e a distanza di poco più di sette mesi ha deciso di mostrare al mondo intero la sua bellissima bambina. Finora aveva solo postato scatti in cui non era possibile vedere il volto della piccola. La stessa foto appare anche sulla sua pagina Instagram dell'altro papà, l'artista 34enne Jwan Yosef.

Ricky Martin ha anche altri due figli, i gemelli di 10 anni Matteo e Valentino: "Desideravo una figlia femmina da quando sono nati i mei gemelli - ha dichiarato durante un'intervista rilasciata a Mario Lopez per 'Extra' - Voglio una famiglia numerosa, noi vogliamo una grande famiglia". Il cantante ha aggiunto che per lui e il marito questo è solo è solo l'inizio: dopo Matteo, Valentino e Lucia arriveranno altri bimbi.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 9/8/2019.