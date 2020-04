Ricky Martin è un papà davvero orgoglioso. Il cantante ha avuto il suo quarto figlio lo scorso autunno ed è innamorato pazzo di lui. Così durante la quarantena ha deciso di condividere con i suoi quasi 15 milioni di follower Instagram alcuni tenerissimi scatti di Renn Martin-Yosef. Pubblicando le immagini il 48enne di origini portoricane, che sta crescendo il bimbo insieme al marito Jwan Yosef, che invece ha nelle vene sangue mediorientale, sebbene sia cresciuto in Svezia, ha scritto: “Ecco il mio arabo portoricano Renn Martin-Yosef, il piccolino di casa”.

Renn, occhi neri e profondissimi, è venuto alla luce nell’ottobre del 2019. Ha ben tre fratelli, due maschi, i gemellini Matteo e Valentino, che ormai hanno 11 anni, e una femminuccia, Lucia, che invece ha 1 anno. Insieme ai genitori stanno trascorrendo tutti insieme la quarantena, in attesa che la pandemia di Coronavirus possa essere superata.

Ricky e Jwan, 35 anni, sono ormai una coppia consolidata. I due, dopo molti anni di fidanzamento, hanno deciso di sposarsi nel 2017. Da allora sono inseparabili. Per qualche mese nella primavera del 2019 hanno vissuto anche a Roma, in Italia, durante il periodo in cui Ricky ha partecipato al programma ‘Amici’ nelle vesti di coach. Un’esperienza che gli è molto piaciuta e che lo ha legato ancora di più al nostro Paese, che ama da sempre.

Scritto da: la Redazione il 8/4/2020.