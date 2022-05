Ricky Martin e il marito mano nella mano sulla Croisette a Cannes: foto

Ricky Martin è elegantissimo a Cannes con il suo smoking impeccabile firmato Berluti. La postar americana arriva sulla Croisette insieme al marito, mano nella mano. Il cantante 50enne al festival con Jwan Yosef. I fotografi li immortalano in coppia, più innamorati che mai.

Completo scuro anche per il pittore e artista siriano. Martin è legato a Jwan dal 2016. I due si sono sposati nel 2018 e sono genitori di Lucìa, 3 anni, e Renn, 2, avuti entrambi grazie alla maternità surrogata.

Ricky e Yosef sfilano sul red carpet in occasione della premiere di “Elvis”, il biopic su Elvis Presley diretto da Baz Luhrmann presentato fuori concorso alla 75esima edizione di Cannes. L’artista si esibirà anche all'amfAR Gala, evento charity organizzato da The Foundation for AIDS Research in occasione del Festival, dedicato alla ricerca sull'AIDS che ospita ogni anno numerosi artisti e celebrità.

Prima di arrivare sulla Croisette per la coppia anche un selfie nella limousine e condiviso nelle IG Stories di Ricky Martin: i due sono più uniti che mai.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/5/2022.