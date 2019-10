Ricky Martin di nuovo papà: è nato il quarto figlio, si chiama Renn

Ricky Martin è di nuovo papà: è nato il suo quarto figlio, il secondo arrivato sempre attraverso la maternità surrogata dall’unione con il marito Jawn Yosef, sposato a gennaio 2018. E’ un maschietto, si chiama Renn. Il cantante lo ha annunciato sul social postando uno scatto che racconta tutta la sua felicità.

Dopo i gemelli Matteo e Valentino, 11 anni, e Lucia, la prima figlia che Ricky Martin ha avuto dal marito, venuta al mondo solo 10 mesi fa, un’altra cicogna si è fermata davanti al portone della popstar. E’ nato il suo quarto figlio, Renn. Il 47enne ha ufficializzato il suo arrivo con uno scatto e ha scritto: "Nostro figlio Renn Martin-Yosef è nato".

La notizia del nuovo arrivo in famiglia era stata data solo a fine settembre. Ricky Martin con una breve storia su Instagram aveva svelato che avrebbe avuto un altro figlio.

Anche durante il discorso tenuto dal cantante in occasione della Human Rights Campaign National Dinner a Washington, quando aveva ritirato un premio per il suo impegno a favore dei diritti LGBTQ, sul palco aveva ufficializzato l’arrivo del quarto figlio.

“Jwan, marito mio, ti amo - aveva detto - Sono qui anche i miei bellissimi gemelli, Valentino e Matteo. Vi amo con tutto il cuore, siete la mia forza, mi ispirate ogni giorno, mi motivate a continuare a fare quello che sto facendo. Ragazzi, siete fantastici. Lucia è la luce della mia vita. E vi annuncio che siamo 'incinti', siamo in dolce attesa. Adoro le famiglie numerose".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/10/2019.