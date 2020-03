Ricky Martin e il marito Jwan Yosef stanno trascorrendo la quarantena in casa insieme ai loro figli. Il cantante e il marito, che insieme stanno crescendo splendidamente i gemellini Valentino e Matteo, che hanno 11 anni, e i piccoli Lucia Martin-Yosef e Renn Martin Yosef, 1 anno, sono chiusi nella propria abitazione come ormai praticamente tutti gli abitanti del pianeta. E ovviamente non possono usufruire di servizi come il barbiere. Così a tagliare i capelli all’artista 35enne ci ha pensato proprio il divo della musica. Postando un video di Ricky che gli rasa la chioma a zero, Jwan ha scritto su Instagram: “Ci prendiamo questa opportunità per ricominciare e per guardarci dentro e fuori”.

La coppia è sposata dal 2017 e non potrebbe andare più d’accordo. La cura dei loro bambini li tiene molto impegni ed è difficile riuscire a trovare un po’ di tempo da dedicare a sé stessi. In questo periodo di stop forzato dal lavoro però si possono sperimentare cose nuove come, appunto, tagliare i capelli in casa.

Lo scorso anno Ricky, 48 anni, ha vissuto per diversi mesi in Italia insieme a Jwan. Ha infatti accettato la proposta di Maria De Filippi di prendere parte ad ‘Amici’ come coach di una delle due squadre del talent show. Il pubblico è andato in visibilio per lui e la permanenza a Roma gli ha lasciato in ricordo bellissimo e indelebile del nostro Paese.

Scritto da: la Redazione il 24/3/2020.