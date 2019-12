La cosa più importante della sua vita sono i suoi figli. Non è quindi strano che quando li mostra sui social, cosa che fa abbastanza raramente, appaia davvero orgoglioso di come stiano crescendo bene. Ricky Martin è tornato a condividere un tenerissimo scatto di sua figlia Lucia, venuta al mondo 11 mesi fa. Accanto alla foto, in cui appare mentre tiene in braccio la bimba che ha un accappatoio a forma di leone, la pop star portoricana ha scritto: “Sei la proprietaria dei miei sogni…”.

Sotto al post tantissimi i commenti. Tanti non hanno potuto fare a meno di notare quanto sia bella Lucia. I suoi occhioni azzurri sono davvero spettacolari. Occuparsi di lei tutti i giorni costa fatiche e rinunce, ma Ricky non potrebbe essere più felice di dedicarle ogni singolo momento libero che ha. Ovviamente le sue energie non sono solo per lei, perché ha il cantante, che è sposato dal 2017 con Jwan Yosef, ha anche altri tre bambini, i gemellini Valentino e Matteo, 11 anni, e Renn, che si è aggiunto alla famiglia solo da un mese e mezzo.

Scritto da: la Redazione il 11/12/2019.