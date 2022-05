Rihanna ha partorito: ecco il colore del fiocco

Rihanna ha dato alla luce il suo primo figlio. La cantante a 34 anni è diventata così madre. La notizia è stata diffusa solamente oggi, 19 maggio, ma il parto sarebbe avvenuto venerdì 13, poco meno di una settimana fa. A scriverlo è il sempre informatissimo TMZ. Il papà del bebè, che a quanto pare è un maschietto, è il rapper ASAP Rocky.

Rihanna è legata ad ASAP dal gennaio del 2020 e i suoi amici hanno fin da subito raccontato di quanto lei fosse entusiasta della relazione con il collega. L’annuncio della dolce attesa era stato dato a febbraio con la pubblicazione di alcuni scatti particolari (eccoli qui) in cui la diva della musica appariva per le strade di New York con temperature bassissime ma il pancione nudo in vista.

Ad aprile Rihanna è finita anche sulla copertina di ‘Vogue’ e ha spiegato che la gravidanza l’ha portata a dire più ‘sì’ sul lavoro e ha aggiunto di essere consapevole che dopo il parto le cose per lei sarebbero cambiate.

Scritto da: la Redazione il 19/5/2022.