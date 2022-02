Rihanna pubblica foto col pancione sul suo profilo Instagram

Rihanna all’inizio di questa settimana ha annunciato la sua dolce attesa con un servizio fotografico in cui appare nel freddo di New York con il pancione scoperto. Aspetta il primo figlio insieme al compagno ASAP Rocky. Entrambi hanno 33 anni e grandissima voglia di mettere su famiglia. Ora la cantante ha condiviso anche sul su profilo Instagram uno scatto in cui mette in mostra le forme prémaman di profilo. Vicino all’immagine, in cui appare mentre si osserva proprio la pancia, ha scritto: “Ecco come la gang ha celebrato il mese della storia dei neri”.

In queste ore un beninformato ha rivelato che sebbene Rihanna non si fosse mai soffermata più di tanto a pensare alla possibilità di avere un figlio, dopo l’inizio della relazione con ASAP Rocky le cose sono molto cambiate. La fonte ha detto: “Avere un figlio non è qualcosa che faceva parte dei suoi obiettivi principali, ma la relazione con Rocky ha cambiato la prospettiva. Non potrebbe essere più felice ed è davvero molto eccitata di stare per diventare mamma. Le piacciono i cambiamenti del suo corpo durante la gravidanza, ha sempre celebrato le donne incinta durante le sfilate di Fenty (il suo brand, ndr)”.

