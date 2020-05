Riki Marcuzzo e la fidanzata Sara Gotti si rifanno vedere insieme. Il cantante e la dolcissima 23enne di solito non amano mostrarsi in coppia sul social, questa volta cedono per un’occasione speciale: ‘vicini, vicini’ fanno gli auguri di compleanno a Francesco Facchinetti, manager del giovane artista ex Amici, che il 2 maggio ha compiuto 40 anni.

Convivenza in quarantena: Riki Marcuzzo e la fidanzata Sara Gotti hanno voluto vivere questo momento di isolamento forzato senza mai separarsi. I due stanno insieme da più di un anno e mezzo, quasi due, eppure amano conservare gelosamente la privacy e mantenere il loro legame lontano dai riflettori. La ragazza, studentessa di marketing a Milano ha occhi solo per il suo bello, conosciuto a una festa, dato che lei è amica del fratello di Riccardo.

“E’ una ragazza matura e tutti mi dicono di tenermela stratta”, ha rivelato il cantante parlando di Sara a Vanity Fair. Entrambi nati il 4 febbraio il 28enne e la Gotti trascorrono le giornate inseparabili e sempre insieme si fanno rivedere dai fan per gli auguri a Facchinetti, con la speranza di poter presto festeggiare annullando la distanza che ora li separa: “Speriamo di vederci prestissimo”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/5/2020.