Rino Gattuso piange la sorella Francesca morta a soli 37 anni

Rino Gattuso piange l’amata sorella Francesca, morta a soli 37 anni. L’allenatore del Napoli ha saputo della sua scomparsa mentre era in campo con i suoi giocatori. E’ stata la mamma, Costanza, a comunicargli la tragica notizia. L’ex calciatore 42enne è corso a casa dalla moglie Monica, poi insieme a lei è salito in macchina e ha guidato fino a Gallarate, dove la donna viveva, per poterla vedere almeno un’ultima volta e darle il suo addio.

Francesca combatteva dal 2017 contro una forma di diabete molto aggressiva, la malattia l’ha consumata pian, piano e portata alla morte. A febbraio scorso era stata ricoverata d’urgenza e aveva subito un delicato intervento, ma non ce l’ha fatta. Ha perso la sua battaglia. Lascia il marito, Marco, sposato nel 2013, e il figlio Alessandro, di 5 anni.

Rino Gattuso è devastato per la morte della sorella, a cui era attaccassimo. Anche l’altra sorella, Ida è spezzata dal dolore. In ospedale a Busto Arsizio, in terapia intensiva sedata, Francesca si è spenta. La salma ora sarà trasferita in Calabria, venerdì a Corigliano sarà celebrato il suo funerale.

Il profilo Twitter del Napoli e del suo presidente hanno espresso il loro cordoglio con due messaggi: "Aurelio De Laurentiis con la moglie Jacqueline e i figli Luigi, Edoardo e Valentina, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra, tutta la Ssc Napoli e la Filmauro, abbracciano forte Rino Gattuso e partecipano al suo immenso dolore per la scomparsa della sorella Francesca. Ti siamo tutti vicini con il cuore caro Rino”.

Il Milan, squadra in cui Gattuso ha prima giocato e poi è stato allenatore, ha dedicato un lungo messaggio sul proprio sito ufficiale: "La famiglia Gattuso è e sarà sempre nel cuore del Milan. Il sorriso e la comunicativa di Francesca Gattuso, sorella del nostro campione e nostro ex allenatore Rino, lasceranno una traccia indelebile a Milanello e nei nostri cuori. Non passava giorno senza che il Centro sportivo rossonero non si informasse sulle sue condizioni di salute. Francesca ha lavorato per 14 anni nel Milan, con il Milan e per il Milan. Rino le aveva trasmesso la passione per Milanello e lei stessa ha sempre tenuti ben stretti a sé i valori rossoneri. Per tutto il club la sua scomparsa è un dolore immenso, ma nella nostra memoria conserveremo tantissimo del cuore e del sorriso di Francesca. Al nostro caro Rino e a tutta la famiglia Gattuso le condoglianze più commosse, fraterne e sentite”. Messaggi di cordoglio anche dal Barcellona, dall’Inter e da tutto il mondo dello sport.

