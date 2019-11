Rita Dalla Chiesa, brutto incidente: si è fratturata una costola per colpa del...

Rita Dalla Chiesa è stata vittima di un brutto incidente domestico e si è fratturata una costola. La conduttrice televisiva 72enne lo racconta quasi con un pizzico di ironia sul social. E’ stata tutta colpa del suo adorato cagnolino.

Costola rotta per una rovinosa caduta tra le quattro mura. Rita Dalla Chiesa non se la passa benissimo e via Instagram lo fa sapere ai tanti follower che ogni giorno ‘spiano’ la sua vita. "Questa pulce di cagnolino ieri sera mi si è infilato fra i piedi e mi ha fatto rompere una costola...Ci siamo spaventati insieme. Ma sto male solo io”, scrive sul suo profilo, allegando alle sue parole una foto del suo bassotto, Snoopy.

Rita Dalla Chiesa è inciampata, trovandosi il suo amico a quattro zampe tra i piedi. Non è riuscita a evitarlo. L’impatto per la caduta le ha provocato la frattura della costola. Ora per la bionda ex presentatrice di “Forum” è necessario un periodo di riposo per poter recuperare appieno. Del resto gli incidenti domestici sono una vera iattura e capitano spesso, portando pure conseguenze ben più gravi purtroppo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/11/2019.