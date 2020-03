Rita Rusic al GF Vip, invitata da Alfonso Signorini al centro della scena accanto a lui, parla di Vittorio Cecchi Gori e del suo arresto per bancarotta fraudolenta. L’ex patron della Fiorentina deve scontare una condanna di 8 anni e 5 mesi, ma ora è in ospedale, piantonato dalla polizia. “Se è colpevole deve pagare, ma non in carcere”, sottolinea la bella 59enne.

“Sono qui per rispetto vostro e del pubblico”, precisa Rita Rusic durante la diretta della quindicesima puntata del GF Vip. Poi sull'ex marito racconta: “Vittorio mi ha chiamato per dirmi che ci sarebbe stata la sentenza della Corte di Cassazione. Non lo sapevo, ma non lo sapeva nemmeno lui. Sono passata da lui, l'ho accompagnato dall'avvocato, poi appena saputa la notizia ha avuto un malore e l'ho portato al Gemelli. Vittorio è un uomo di 78 anni e non sta tanto bene. Ha molte patologie croniche, non è autosufficiente. E' ancora ricoverato, ma è sotto arresto. E' piantonato”.

Rita Rusic afferma che deve essere forte soprattutto per i due figli che ha avuto da Cecchi Gori e aggiunge: “Dobbiamo credere nella giustizia e avere rispetto dei giudici. Se Vittorio è colpevole è giusto che paghi, ma come può pagare? Non è un uomo che può affrontare il carcere. E' un momento di grande dolore per la famiglia, soprattutto per i figli”.

Poco dopo Signorini dà la notizia dell’arresto di Vittorio Cecchi Gori anche alla sua ex nella Casa, Valeria Marini. La showigirl 52enne, scioccata perché ancora legata da profondo affetto all’uomo, scoppia in lacrime. E’ solidale con Rita. La bionda, colpita nel profondo, esclama: “Mi dispiace molto perché Vittorio non si merita questo, oltretutto gli eventi che sono successi sono molto complicati. Sono vicina a Rita”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/3/2020.