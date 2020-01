Rita Rusic contro Adriana Volpe al GF Vip: 'La maestrina falla con Magalli!'

Rita Rusic si scaglia contro Adriana Volpe al GF Vip. Tutta colpa delle nomination, ma non solo. La produttrice non sopporta più molto il modo di fare della conduttrice, sempre pronta a esprimere il suo parere sui comportamenti degli altri e sulla vita in genere nella Casa. Così una chiacchierata apparentemente innocua, nella quale si parla di chi ha votato chi, si trasforma in uno scontro.

Si parla delle nomination intorno al tavolo della cucina. C’è anche Michele Cucuzza e uno dei superboys. Adriana Volpe si rivolge a Rita Rusic e le confessa: “Beh, Rita… se proprio devo dirtela tutta io ho votato te durante le nomination. Ora però non è che mi fisso su di te. Se tu domani passi la nomination e noi possiamo nominare sia uomini che donne…”.

La 59enne, mentre la sua coinquilina le parla, però, non ha lo sguardo verso di lei, così Adriana sbotta: “Se poi magari mi guardi mentre parlo, non sarebbe male…!”. Rita infastidita replica subito duramente: “Non sono obbligata, non puoi obbligare le persone a fare quello che vuoi perché non sei la maestra. Questa cosa della maestrina a me non piace. Finché si scherza, io scherzo però se tu devi fare la maestra di scuola la fai con Magalli e non con me a rompermi i cogli*ni, così proprio... grazie... perché con me la maestra non la fai...io sono già stata a scuola, sono più vecchia di te... non ho bisogno di maestre".

Rita Rusic è perentoria e accompagna le sue parole con un eloquente gesto delle mani, come a dire ‘levati di torno’. Va contro Adriana Volpe, la 46enne incassa con il sorriso: non comprende appieno la sua aggressività. Così ironizza e si rivolge a Cucuzza.

“Allora Cucuzza, mi hanno obbligato a votare una donna e lo rifarei, ma se posso farlo su tutta la ciurma, probabilmente non voterei lei, ma un altro. Michele, ti dirò: se un giorno la produzione deciderà di farci votare tutti contro tutti, io probabilmente non voterei più una donna. Non bisogna continuare a votare la stessa persona, andare avanti sempre per la stessa strada. Qui le situazioni cambiano di giorno in giorno", spiega.

Il diverbio finisce, Adriana però non dimentica. Parlando con gli altri suoi compagni poco dopo si lamenta della Rusic. A Pago e Andrea Denver racconta l’accaduto facendo più volte il verso dell'altra. In privato, con Licia Nunez, la Volpe poi spiega di non voler parlare del suo privato: è un modo per proteggere la sua famiglia.

“Io purtroppo non ho il coraggio di parlare della mia vita privata, è il mio modo di proteggerli. Finché reggo ci provo, mi rileggo la lettera di Gisele e provo a concentrarmi sugli altri. Non voglio entrare in una malinconia pazzesca, ho promesso di essere forte, non voglio che Gisele veda la mamma triste, deve capire che io ora sto bene e mi sto divertendo”, sottolinea all’attrice.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/1/2020.