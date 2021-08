Estate d'amore per Rita Rusic: la 61enne pubblica uno scatto con un bel ragazzo...

Rita Rusic si gode l’estate all’insegna dell’amore. L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, 61 anni, ha pubblicato uno scatto insieme ad un bellissimo e aitante ragazzo.

Rita è al mare, in barca e sorride mano nella mano accanto al bel moro. Gli hashtag che accompagnano lo scatto sembrano non lasciare spazio ai dubbi. Tanti cuori rossi accompagnati dalle parole: #me #you #summer #sea #beach #boat #great #days #time #together #swimming. I followers la riempiono di apprezzamenti e tutti le fanno i complimenti per la forma fisica e la bellezza del ragazzo in foto. La differenza d’età non è così evidente in foto, merito della forma strepitosa dell’imprenditrice, da sempre attentissima al cibo e all’allenamento..

Scritto da: La Redazione il 13/8/2021.