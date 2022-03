Rita Rusic e il fidanzato 31enne convivente Cristiano Di Luzio: le prime immagini da 'Pechino Express’

Rita Rusic e Cristiano Di Luzio sono I Fidanzatini a Pechino Express. Le prime immagini della coppia scelta per il reality al via su Sky giovedì 10 marzo le condivide l’account ufficiale del programma su Instagram. La produttrice 61enne e il fidanzato convivente 31enne sono affiatatissimi: nessun problema per la grande differenza d’età.

Cristiano è nato ad Anzio, modello da fisico muscoloso e imprenditore, nel 2020 ha anche sfilato in intimo a Ciao Darwin, condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. La Rusic è uscita allo scoperto col lui nel 2021, sembrerebbe, però, che si siano conosciuti un anno prima e abbiamo subito deciso di convivere insieme a Roma.

Nel video pubblicato sul social Rita e Cristiano rispondono ad alcune domande, così si scopre che entrambi tengono alla linea e sono fissati con l’igiene, che è Di Luzio il più bravo a gestire i soldi. La coppia stenta a mettersi d’accordo quando gli viene chiesto chi sia più lento a prepararsi o chi abbia più spirito di adattamento, ma non hanno dubbi su chi sia il più competitivo: sicuramente la Rusic. Cristiano ha invece più problem solving della compagna.

Rita Rusic e il giovane fidanzato sono pronti a mettersi in gioco: nell’edizione 2022 i concorrenti di Pechino Express dovranno viaggiare sulla rotta dei Sultani, tra la Turchia e gli Emirati Arabi: non sarà certo una passeggiata.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/3/2022.