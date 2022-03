Rita Rusic: 'Io rifatta? Ero bella, ho un buon dna, faccio una fatica bestiale in palestra e...'

Rita Rusic, esplosiva anche da concorrente di Pechino Express in coppia con fidanzato Cristiano Di Luzio, non ha mai avuto problemi a mostrarsi disinibita e sensuale sui social. La produttrice 61enne, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, è sempre in forma top, nonostante il passare degli anni. Le accuse si essere ‘rifatta’ le scivolano addosso. “Certe critiche sceme al massimo mi toccano per le la stupidità. 'Sei tutta plastica'. Ma quando mai: ero bella, ho un buon dna, faccio una fatica bestiale in palestra, non fumo, non bevo e non mi drogo”, sottolinea al Fatto Quotidiano.

Non ha fatto uso della chirurgia estetica, Rita Rusic lo nega e aggiunge: “Non ho il culto della perfezione, non mi interessa: accetto i cambiamenti come vengono… certo, cerco di indirizzarli dove mi piace di più”.

Sulle pose osé chiarisce: “Una mia amica qualche giorno fa mi ha detto: ‘Mi guardo il tuo Instagram perché mi mette di buon umore: sembri spensierata come una ventenne’. Invece ne ho sessanta. E l’ipocrisia di certi commenti sul corpo non mi toccano: vengo da una cultura dell’est, in cui il nudo non è visto come qualcosa di scandaloso. E poi, come diceva mio padre quando a 16 anni iniziai a fare la modella, ‘vergognati di quello che fai, non di come sei’”.

Legata dal 2020 a Cristiano, 31 anni, non è infastidita da chi la critica per il compagno defininendolo un ‘toy boy’: “Non mi è mai importata l’età nemmeno quando stavo con persone molto più grandi di me. La vita è fatta di incontri, sbagli, alchimie, non di anagrafe e numeri. Sono una control freak ma ho capito che ogni tanto è bello lasciarsi andare, emozionarsi e vivere senza il freno a mano tirato”.

Quando le si domanda se sia innamorata, l’ex gieffina vip svela: “Sono felice. A prima vista pensano che la nostra sia una relazione basata sull’attrazione fisica, invece c’è un rapporto di affetto profondo, c’è persino qualcosa di materno. Con Cristiano mi sono riappropriata di cose che non vivevo da tempo, guardo la vita con occhi diversi”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/3/2022.