Rita Rusic e Valeria Marini, faccia a faccia al GF Vip: è scontro

Rita Rusic e Valeria Marini si incontrano al GF Vip, ma è subito scontro. Alfonso Signorini organizza un faccia a faccia tra le due. L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori ha sempre mal sopportato la storia d’amore tra il produttore e la bionda showgirl, anche se era già separata da tempo da lui. Il dialogo tra le donne è subito acceso. Gli attriti rimangono.

Durante la puntata serale del GF Vip Rita Rusic, quando Signorini le chiede di parlare di Valeria Marini, pur restia, confessa di non apprezzare la sensuale 52enne per come si è posta nei confronti dei suoi figli durante il rapporto con Cecchi Gori. “Quello che so io è che a Vittorio ha detto ‘o io o Vittoria’. Chi ha scelto? Non la figlia e non si sono ancora chiariti”, racconta.

Quando rientra in casa dalla stanza dei Led, la bella 59enne trova proprio Valeriona ad attenderla. Indossa ancora un vistoso abito di scena tricolore con tanto di coccarda, quello per lo spettacolo che la vede protagonista a teatro. La Marini, che non smette un attimo di auto promuoversi, le dice: “Sono dispiaciuta per quello che hai detto, non corrisponde alla verità. Voi eravate separati e Vittorio era in un momento di difficoltà, io l’ho aiutato anche economicamente. Sono felice che ora vi siete riavvicinati. Io ho simpatia e stima per te, ti posso capire, magari ti hanno fatto credere certe cose perché tu hai sempre parlato malissimo di me. Ti rinfresco la memoria”.

Valeria Marini, incredibile ma vero, tira fuori dal reggiseno un lungo rotolino di carta dove c’è la rassegna stampa di tutti gli articoli ‘incriminati’, quelli in cui la Rusic avrebbe parlato male di lei. Rita è stupefatta, ma la smentisce in ogni sua dichiarazione. Quando Valeria le sottolinea di essere andata a trovare Vittorio in ospedale quando era in pericolo di vita, la produttrice cinematografica sbotta.

“Quando è stato male tu sei andata una volta, noi ci siamo stati tre mesi. Hai sempre una bella energia, solo con me hai quella cattiva. Sei dalla parte delle donne? Certo non la mia. Fai un papocchio di date e vite. Tu sei entrata nella vita di un uomo che era fidanzato, ne aveva una al giorno! Altro che solo! Ha perso tutto dopo, non quando l'hai conosciuto. Cosa vuoi chiarire? Le lacrime e i drammi dei miei figli?”, sottolinea Rita Rusic al GF Vip.

La Marini urla: “Sono sempre stata dalla parte della famiglia”. La Rusic replica: “La tua, non la mia. Siamo noi che gli vogliamo bene! Dici menzogne”. Lo scontro va avanti. Valeria non si arrende.

“Tu sei a casa mia, questa è casa mia, io sono arrivata in finale al GF Vip, ricordi l'episodio dello scolapasta? Sono qui per dirti che devi smettere di parlare male di me, io volevo portare serenità. Hai sempre detto bugie, verba volant, scripta manent. Cerchiamo di ripristinare la vita. Devi essere corretta verso le donne. Io ho sempre fatto del bene a Vittorio e alle persone che mi circondano”, precisa ancora la showgirl. La produttrice controbatte: “Solo a noi non hai fatto del bene! Basta, non ti attaccare a me per qualunque cosa. La lista degli articoli? Non siamo al mercato! Cosa vieni a fare qui che non sto parlando di te! Non siamo al Bagaglino!”.

Valeria ribatte velenosa: ”Io non porto rancore e la perdono. Io sono diventata famosa non per essere la moglie di o la fidanzata di, ma grazie al mio lavoro. Tu mi hai mancato di rispetto! Voglio le tue scuse!”. Rita, però, a scusarci non pensa proprio e rivolta al conduttore del reality dice: “Alfonso, ma quanto deve durare quest’inferno? Non mi piace la gente che urla. Sei venuta qui per fare lo show. Però sei ingrassata! Mandala qui una settimana che la metto a dieta. Ok le ho dato il bacio… sulla bocca no, è troppo”.

Lo scontro finisce, Rita Rusic torna dai coinquilini che le fanno i complimenti per come è riuscita a gestire la situazione. Antonella Elia e Antonio Zequila, poco elegantemente, per farsi belli con l’amica, rivolgono offese pesanti alla Marini. “Che brutta di faccia. tu eri bellissima. E’ il triplo di te. Ha un cu*o enorme. Un ces*o colossale”, afferma il 56enne. “Un ces*o”, gli fa eco la Elia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/1/2020.