Roberta Beta torna single: è finita con il compagno dopo 7 anni

Roberta Beta torna single. Dopo 7 anni è finita con il suo compagno, di cui non ha mai voluto rivelare il nome. L’ex gieffina, ora opinionista tv, lo confessa a Diva e Donna.

Roberta Beta, mamma di Filippo, 18 anni, avuto dall’ex Igor Napolitano, con cui il rapporto si è rotto quasi subito, nonostante la nascita del figlio, al settimanale racconta: “Stavamo insieme dal 2013. Oggi sto benissimo perché mi sono accorta che in realtà ho passato anni di totale confusione”.

La bionda 54enne poi svela: “Ho chiuso io e non è stato facile. La spinta me l’ha data la scoperta di un tradimento, perché per me il tradimento è una cosa inaccettabile, capace di farmi superare ogni dolore e la paura di restare sola. E’ chiaro che dopo qualche giorno ho avuto dei ripensamenti. Lui mi mancava tanto, ho pensato che forse avevo esagerato, che avevo sbagliato io a controllare il suo telefono alla ricerca di prove…Pensa a che punto si può arrivare, nell’incolpare se stesse”.

Roberta, nonostante il dolore provato, adesso sta meglio: “Ora ho rimesso me stessa al centro”. Pensa solo al lavoro, in attesa di trovare un uomo che possa nuovamente farle battere il cuore e stupirla con la gentilezza e la sincerità.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/3/2020.