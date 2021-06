L'attrice ed ex concorrente di 'Pechino Express' Roberta Garzia mamma a 48 anni: l’annuncio

Roberta Garzia è diventata mamma per la prima volta a 48 anni. L’attrice annuncia l’arrivo del bebè. Il bimbo si chiama Jacopo ed è il suo “miracolo”, come sottolinea nel post in cui rivela della cicogna. L’ex concorrente di Pechino Express ha tenuto segreta la gravidanza per tutti i nove mesi di gestazione, ora regala ai follower sul social la notizia del parto.

Roberta, volto noto di fiction di successo come I Cesaroni, Un Medico in Famiglia 3, Carabinieri e Don Matteo, sul social posta uno scatto in cui si intravede il piccolo nato il 15 giugno tra le sue braccia e scrive: “Eccolo lo spettacolo più bello della mia vita! E’ iniziato oggi alle 6.24. Pesa 2 kg 990 grammi, lungo 50 cm e si chiama Jacopo. In realtà è iniziato 9 mesi fa, ma ho deciso di alzare il sipario solo oggi e di vivere in privato tutte le emozioni dei mesi scorsi. Jacopo è un miracolo! Jacopo è la vita che si impone e fa piazza pulita di ogni difficoltà. Jacopo è un regalo inaspettato del Signore ed io e il papà Antonino siamo ancora increduli che tutto ciò sia capitato a noi”.

La Garzia rivela il nome dell’uomo a cui è legata, ma non si sa nulla del compagno. Ai tempi di Pechino Express, nel 2014, quando ha partecipato in coppia con Eva Grimaldi, era fidanzata da due anni con il dentista Andrea Siriani con il quale conviveva a Roma, evidentemente la storia deve essere giunta al capolinea e la rossa ha trovato la felicità con Antonino, con cui ha deciso di costruire la sua famiglia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/6/2021.