Roberta Giarrusso, le nozze con Riccardo Di Pasquale al Castello di Tor Crescenza: matrimonio con rito civile all’aperto con duecento invitati

Nozz al castello di Tor Crescenza per Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale

Abito bianco per la sposa, capelli raccolti e volto raggiante

Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale si sono detti di sì: nozze meravigliose ieri, domenica 16 giugno, con duecento invitati per la coppia al Castello di Tor Crescenza a Roma. Sono state nozze all’aperto quelle tra Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale nella favolosa e ricercata cornice del Castello di Tor Crescenza. Rito civile per i due, ma abito rigorosamente bianco e con velo per la sposa, che ha voluto mettere in risalto il suo fisico, tornato perfetto e sinuoso dopo il parto. VIDEO L’attrice 37enne ha scelto di raccogliere i capelli. Emozionata, è stata accompagnata all’altare dal papà, mentre gli ospiti, duecento, estremamente commossi, gustavano con trepidazione il momento magico. Tantissimi gli invitati vip, tra i quali Barbara Foria, Jane Alexander e Gianmarco Amicarelli, Chiara Giordano, Alex Pacifico, Raffaello Tonon, Andrea Roncato, Dario Ballantini e molti altri. Location magica. Il Castello di Tor Crescenza ha fatto da sfondo alle nozze sentite tra Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale. Per la coppia, celebrata dopo il matrimonio dagli ospiti con tante bolle di sapone, moltissimi momenti commoventi, ma pure tanto divertimento al ricevimento. Sotto il cielo stellato gli sposi hanno cantato, ballato, osservato meravigliati, insieme agli invitati, le tante attrazioni scelte per i fiori d’arancio. Poi è arrivato il momento della torta. Roberta Giarrusso ha cambiato l’abito e festeggiato uno dei giorni più belli della sua vita. Riccardo l’ha resa mamma felice di Giulia, nata il 20 luglio 2017. Lui è già padre di due bambini, avuti da un precedente matrimonio. L’artista li adora come fossero suoi, sono stati loro a portarle le fedi.

