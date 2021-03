Roberta Morise fidanzata con l’ex della Fico? La prima foto insieme

Sembra proprio che sia nata una nuova coppia nel mondo dello spettacolo italiano: si tratta di Roberta Morise e Giulio Fratini. La showgirl di origini calabresi ha condiviso la prima foto insieme all’imprenditore sul social. Nel pomeriggio di lunedì 1 marzo, la 34enne ha postato su Instagram uno scatto in cui appare sotto ad un bel sole milanese, sdraiata in un caldo abbraccio proprio di Fratini…

La didascalia dell’immagine è solamente l’emoji di un sole. Ma non sembrano necessarie molte parole per capire che si tratta di qualcosa di più che una semplice amicizia. Anche perché la Morise ha messo il like a tutti coloro che nei commenti hanno pubblicato cuori o chiesto se si tratti del suo nuovo fidanzato.

Giulio Fratini, classe 1991, non è nuovo al mondo della cronaca rosa visto che la scorsa estate è finito sui settimanali di gossip per un flirt con Raffaella Fico. La frequentazione tra i due non è però durata più di qualche mese.

Scritto da: la Redazione il 1/3/2021.