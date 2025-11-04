Roberta Morise ha partorito: nato il secondo figlio avuto con lo chef Bartolini, ecco il particolare nome

La showgirl ha dato alla luce il secondogenito lunedì 3 novembre

Martedì 4 è stato poi il compagno ad annunciare la lieta novella via social

Ha anche condiviso il particolare nome scelto per il neonato

Roberta Morise ha partorito: è nato il secondo figlio frutto dell’amore con il compagno Enrico Bartolini.

La conduttrice 39enne ha dato alla luce un altro maschietto lunedì 3 novembre.

Roberta Morise, 39 anni, ha dato alla luce il suo secondo figlio

Nella serata di oggi, 4 novembre, è stato poi il marito, chef noto a livello internazionale, a condividere la lieta novella.

Nelle Instagram Stories, Enrico ha condiviso la foto della manina del piccolino sopra a quella sua e della neomamma bis.

Ha quindi rivelato anche il particolare e originale nome scelto per il bebè: si chiama Geremia.

Il post con cui Enrico Bartolini ha annunciato la nascita di Geremia

“Ieri mattina alle 8 in punto è arrivato Geremia. La sua vita è un dono, e io e la mamma non vediamo l’ora di viverla insieme”, ha scritto.

La coppia aveva già accolto al mondo Gianmaria nel maggio del 2024, pochi mesi prima di giurarsi amore eterno. Si sono infatti sposati nell’agosto dello stesso anno in Toscana.

La coppia qualche mese fa insieme al primogenito Gianmaria

La loro è stata una passione sbocciata molto in fretta e tramutatasi subito in qualcosa di davvero serio. Hanno infatti iniziato a frequentarsi nel 2023 e hanno messo su famiglia dopo pochi mesi.

Bartolini ha anche altri tre figli nati da una precedente relazione.