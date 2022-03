Roberta Morise saluta il fidanzato prima dell'Isola dei Famosi: le immagini

Roberta Morise è pronta per lanciarsi nella sua nuova avventura. In un video postato sul social la conduttrice 36enne saluta il fidanzato, Giulio Fratini, prima dell’Isola dei Famosi: ha tutto il suo sostegno, l’imprenditore 30enne, ex di Raffaella Fico, a cui è legata da gennaio del 2021, farà il tifo per lei al reality show. Nella breve clip lui la guarda mentre fa la valigia, preoccupata dalle cose da portare.

La Morise è già volata in Honduras, lunedì 21 marzo l’Isola prenderà il via. Non ha paura di aver lasciato solo il suo compagno. “Ho una grande fiducia in Giulio. Al contrario delle storie precedenti la nostra è cominciata fin da subito mettendo delle basi di stima e fiducia, poi cresciute nel tempo. Mai avuto un litigio futile. Il nostro è un rapporto consapevole e maturo. Giulio mi ha conquistato con la sua autenticità”, ha sottolineato prima di partire a Nuovo Tv.

Roberta ha deciso di accettare la proposta di essere naufraga, nonostante i dubbi dei famigliari. “Testuali parole: ‘Roberta tu sei matta’. Mia madre ha cercato di dissuadermi fino all’ultimo ma sanno quanto io sia testarda e determinata a portare a termine le mie decisioni. Alla fine si sono arresi e adesso sono sereni”, ha svelato al settimanale.

Fratini, manager figlio del famoso imprenditore Sandro Fratini, uno dei più importanti di Firenze, nipote del fondatore del noto brand Rifle, invece, non si è mai opposto: il feeling tra i due è massimo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/3/2022.