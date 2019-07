Roberta Morise, 33anni, riconfermata in Rai a “I Fatti Vostri” accanto a Giancarlo Magalli, è di nuovo single. Dopo tre anni è finita la storia d’amore con l’imprenditore immobiliare Luca Tognola. La conduttrice calabrese lo confessa a Gente.

E’ in vacanza a Positano. Roberta Morise, intervistata dal settimanale, confessa di essere single, è addio con Luca Tognola: “Mi sono ritagliata un po’ di tempo per me, per capire, per rilassarmi. E’ una fase delicata, di cambiamenti: dopo tre anni è finita una storia importante. Sono stata molto innamorata di Luca, ci siamo allontanati da qualche mese. Mi mancava un pochino d’aria. Era diventato geloso, a tratti anche possessivo, atteggiamenti che si sono acuiti da quando mi sono trasferita per lavoro da Lugano, dove vivevamo, a Roma, seppur io non facessi nulla di particolare”.

E’ single e vuole comprendere il suo vero stato d’animo. Il legame che aveva non c’è più, è finita con Luca Tognola. Roberta Morise, sulla rottura, racconta ancora: “Sulle prime poteva essere anche intrigante vedersi solo nel fine settimana, come due fidanzatini. Ma poi la situazione è cambiata, non ha funzionato più. Il problema a volta è aspettarsi cose che poi non arrivano. E, pur essendo una donna molto paziente, dopo un po’ che attendo di vedere, di sperare nei cambiamenti, c’è il rischio che io scappi. Se scelgo di stare con una persona è per stare meglio, non per avere incomprensioni e dissapori. Passione, leggerezza, rispetto sono gli ingredienti di una relazione che guarda avanti e progetta grandi cose”.

Roberta spiega: “Per ora mi concentro su di me, sulla mia estate con la famiglia e con le amiche, per prepararmi come si deve al mio ritorno in televisione”. E’ entusiasta del ritorno in Rai a “I Fatti Vostri”, mentre dal punto di vista sentimentale è ‘off’: “Non cerco niente e nessuno”. E’ alla ricerca della perfezione sentimentale: “Sono consapevole che sia sempre più complicato raggiungerla. Ma io non mi arrendo facilmente”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/7/2019.