Roberta Morise torna a 'L'Eredità': successo di ascolti

Roberta Morise dopo più di 10 anni torna a L’Eredità ed è subito successo di ascolti per il quiz condotto da Flavio Insinna. La calabrese cattura lo sguardo dei telespettatori da sempre, grazie al volto incantevole e a un sorriso accattivante. La mora 36enne, dotata di fascino, eleganza e sex appeal, è molto amata dal pubblico.

Roberta, nata nel 1986 a Cirò Marina, dopo aver vinto il titolo di Miss Calabria ed essersi classificata quarta alla finalissima di Miss Italia, era già stata per ben tre anni consecutivi uno dei volti del popolarissimo quiz show, all’epoca condotto da Carlo Conti, a cui la Morise si era legata: i due si sono lasciati nel 2011.

La showgirl e conduttrice era “Professoressina”, non solo: a lei è stato pure affidato il gioco della “scossa”. Dopo L’Eredità, per i tre anni successivi, è stata co-presentatrice de I migliori anni, sempre accanto a Conti su Rai Uno, show in cui ha messo anche in mostra le sue doti canore. Dopo questa importante esperienza televisiva Roberta ha anche inciso un disco, “E’ soltanto una favola”.

Testimonial di molti brand italiani e madrina di tanti eventi in luoghi straordinari del Bel Paese, dal settembre del 2013 al 2017 la Morise è poi stata al timone di Easy Driver, il programma di Raiuno dedicato ai motori e ai luoghi più belli d’Italia. A febbraio 2018, a Sanremo, durante il Festival della Canzone Italiana, ha condotto con l’avvocato Cataldo Calabretta L’Italia in Vetrina. Accanto a Dario Vergassola ha anche presentato su Sky Arte Sei in un Paese Meraviglioso.

Non è finita qui: dal 2018 per due stagioni Roberta Morise è stata la conduttrice de I Fatti Vostri su Rai Due, la trasmissione presentata da Giancarlo Magalli. A dicembre 2020 ha inciso “A mano a mano” con Pierdavide Carone, un omaggio per i 70 anni dalla nascita di Rino Gaetano. Lo scorso anno ha fatto parte del cast di Detto Fatto, il magazine condotto da Bianca Guaccero. Da settembre, è opinionista a La vita in diretta.

“Sono felice di affiancare Flavio Insinna in queste puntate de L’Eredità, la trasmissione a cui sono molto legata perché ha rappresentato il mio vero debutto televisivo. Ho tanti ricordi di quegli anni meravigliosi e tornare in quella modalità mi fa respirare un’area nostalgica. E' passato tanto tempo, la mia carriera è ricca di belle esperienze e spero di poterne avere altrettante in futuro”, confida entusiasta Roberta Morise parlando del suo ritorno al quiz.

Fidanzata da un anno con l’imprenditore toscano Giulio Fratini, Roberta non si ferma un attimo: proprio nella regione che le ha regalato l’amore è stata la madrina di Atelier Nieri, brand di salotti, noto in tutto il mondo. La Morise è un vero vulcano di energie.

Scritto da: la Redazione il 14/2/2022.