Roberta Termali contro l'ex Zenga: 'Walter dovrebbe chiedere scusa'

Roberta Termali difende Nicolò, il suo primogenito 31enne, e Andrea, 27enne. La bella 56enne sbotta contro l’ex marito Walter Zenga. Non vuole parlare della sua storia d’amore finita ben 24 anni fa, ma non può che schierarsi dalla parte dei figli: i due hanno sofferto terribilmente la mancanza del padre nel corso della loro crescita. Al settimanale Chi dice: “Walter deve chiedere scusa”.

“Ci tengo a specificare molto chiaramente, a scanso di ogni equivoco, che non voglio parlare di Walter, perché non lo sento da tempo e lui potrebbe dirmi ‘fatti i fatti tuoi’. E lo stesso deve valere per lui nei miei confronti. Appartiene a una vita che non c’è più. Sono 24 anni che ci siamo lasciati”, chiarisce subito la Termali.

Poi però Roberta affonda: “Non ho nulla da dire, se non che Walter dovrebbe chiedere scusa per primo a Niki: lo dice anche Andrea, lo ha sottolineato anche nella Casa, perché Niki ha sofferto di più e ha protetto Andrea che era più piccolo. Niki lavora in un’azienda, ‘si fa il mazzo’; Andrea prima del GfVip faceva l’agente immobiliare. Il padre, il loro padre, non c’era. Posso assicurarvi che non mi vedrete in giro per altre trasmissioni a spiattellare i fatti di casa nostra, a differenza di quanto fanno altri. L’ho trovato davvero ingiusto”.

“Spero che il mio punto di vista sia chiaro. Non c’è da ricordare storie d’amore che sono finite, bene o male non importa: qui si tratta di rapporti umani, di sofferenza del cuore”, aggiunge ancora l’ex conduttrice tv. Roberta Termali tira fuori le unghie e alla fine conclude: “Da madre non posso dire altro che: guai a chi fa soffrire i miei figli! Io sono una tigre, mi butterei nel fuoco per loro”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/1/2021.