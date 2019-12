Roberto Bolle torna in tv con ‘Danza con me’. Il famosissimo ballerino italiano, apprezzato in tutto il mondo, ha presentato a Milano la nuova edizione del programma, che andrà in onda il prossimo 1 gennaio su Raiuno. L’anno nuova dell’ammiraglia della tv di Stato inizierà con uno show all’insegna dell’arte e della qualità. Ecco Roberto, 44 anni portati splendidamente, alla presentazione della trasmissione a Milano.

“Sono veramente felice. E’ il terzo Capodanno che facciamo insieme. E' un appuntamento di grande prestigio e importanza, pensato per dare un segnale ben preciso. Ogni volta per me è una sfida e sono orgoglioso del percorso fatto. La nostra missione verso il pubblico è far sentire vicina un'arte, quella della danza, che molto spesso viene percepita come distante”, ha spiegato Bolle ai giornalisti presenti all’evento.

Scritto da: la Redazione il 19/12/2019.