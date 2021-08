Roberto Farnesi rivela come chiamerà la figlia: 'Ma non sarò in sala parto’

Roberto Farnesi è al settimo cielo, tra pochi mesi diventerà papà per la prima volta a 52 anni. Intervistato dal settimanale ‘DiPiù’ ha rivelato come ha intenzione di chiamare la bimba che la compagna Lucya Belcastro porta in grembo: Margherita o Mia. Poi però ha sottolineato di non avere alcuna intenzione di assistere al lieto evento in sala parto. “Somiglio a mio padre in questo, sono un po’ vecchio stampo e ai suoi tempi non si usava essere presenti”, ha spiegato al magazine.

Farnesi, noto attore di tante fiction, è poi tornato a parlare della differenza d’età con la madre della sua futura bambina, che ha solo 27 anni. Per lui non si tratta di una cosa poi così inusuale, visto che la stessa differenza d’età l’avevano anche i suoi genitori: “Tra loro c’erano ventiquattro anni di differenza, uno in meno rispetto a me e Lucya, eppure il loro è stato un amore felice e hanno creato una famiglia felice. E io spero di seguire il loro esempio con Lucya e la nostra bambina”.

Qualche tempo fa, durante un’altra intervista (rilasciata al settimanale ‘Gente’), Roberto aveva ammesso che inizialmente i genitori di Lucya non vedevano con particolare favore il loro rapporto sentimentale. “Il padre soprattutto, che è un carabiniere, mi era un po’ ostile. Non vedeva di buon occhio n on solo la mia età, ma anche la mia professione”, aveva confessato.

Scritto da: la Redazione il 19/8/2021.