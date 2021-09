Roberto Farnesi con la compagna Lucya Belcastro incinta a Venezia: foto

Roberto Farnesi sorride euforico insieme a Lucya Belcastro. L’attore 52enne e la bella 27enne incinta sfilano a Venezia. I due sono al Lido in occasione della Mostra del Cinema e si fanno immortalare in coppia felici: tra poco saranno genitori di una desideratissima bambina.

Roberto Farnesi è arrivato a Venezia per presentare “Vecchio mondo” il cortometraggio, girato a Firenze, che racconta l’epoca Covid da un punto di vista inedito, nato da una collaborazione con il direttore della Scuola di Cinema Immagina, Giuseppe Ferlito. Protagonisti, al fianco di Farnesi, Enrica Pintore e Sergio Forconi. Accanto a lui c’è Lucya in dolce attesa.

La Belcastro, che vive la sua storia d’amore con l’artista da circa sette anni, dovrebbe partorire a fine novembre prossimo, la bimba dovrebbe chiamarsi Mila, sempre che i due non cambino idea all’ultimo momento. Roberto Farnesi non sarà in sala parto, come ha svelato recentemente a Di Più Tv. “Somiglio a mio padre in questo, sono un po’ vecchio stampo e ai suoi tempi non si usava essere presenti”, ha spiegato.

La storia d’amore con Lucya è ispirata a quella dei suoi genitori: “Tra loro c’erano ventiquattro anni di differenza, uno in meno rispetto a me e Lucya, eppure il loro è stato un amore felice e hanno creato una famiglia felice. E io spero di seguire il loro esempio con Lucya e la nostra bambina”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/9/2021.